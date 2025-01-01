dirsearch
A web path scanner for finding hidden files and directories.
dirsearch is a CLI tool for brute-forcing directories and files on web servers.
This tool has advanced features like recursion into subdirectories, multi-threaded scanning for speed, and flexible wordlist handling (including placeholders and forced extensions). You can filter results by status code or size, set request concurrency, use proxies and save output reports. It has modern brute-force techniques and optimized request settings for high accuracy and performance.
This tool is useful for security researchers, penetration testers and web developers for web security assessments. It’s ideal for finding hidden files and directories during penetration tests or site reconnaissance directly from the terminal.