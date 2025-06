Jq Terminal Tools

fq - jq for binary formats.



jc - A tool convert CLI output, files & strings to JSON/YAML.



jnv - Interactive JSON filter using jq.



jql - A JSON Query Language CLI tool.



qq - A jq inspired interoperable config format transcoder with interactive querying.



sq - The missing swiss-army knife tool for wrangling data.



Know any Jq based terminal tools that would be good for this list?

Post a Tool here!